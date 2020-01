Al via lunedì 27 gennaio il mercato sperimentale a Villa Inferno

Prenderà il via lunedì 27 gennaio il nuovo mercato a Villa Inferno, istituito in via sperimentale dal Consiglio comunale di Cervia il 26 novembre 2019.

Il mercato si terrà tutti i lunedì mattina nel Piazzale adiacente il parco di Via Pio La Torre. I posteggi previsti sono 9 e al momento hanno risposto 6 commercianti: 3 del settore alimentare, 2 del settore non alimentare (abbigliamento e calzature), un produttore agricolo.

L’iniziativa era stata proposta dal Comitato Organizzativo Montaletto Villa Inferno (Co.Mo.Vi.) e dal Consiglio di Zona. Dopo il parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria del commercio, l’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di avviare una fase di sperimentazione della durata di un anno che consenta di valutare la riuscita o meno dell’iniziativa.

L’assessore Michele Fiumi, che lunedì mattina sarà a Villa Inferno insieme a componenti del Co.Mo.Vi. e del Consiglio di zona, dichiara: “Il nuovo mercato si inserisce a pieno titolo nell’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di promuovere progetti tesi alla riqualificazione delle frazioni e alla rivitalizzazione della vita sociale ed economica delle località. Ringraziamo il Comitato Organizzativo Montaletto Villa Inferno e il Consiglio di Zona, che hanno proposto l’istituzione del nuovo mercato, un’iniziativa che oltre a essere occasione di aggregazione e socializzazione offre la possibilità alla popolazione di avvalersi di un servizio assai utile e gradito, alla luce anche dell’assenza di altre attività commerciali in zona. L’auspicio è che i cittadini apprezzino il servizio e frequentino il mercato, così da poter confermare l’iniziativa dopo l’anno di sperimentazione”.