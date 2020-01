Parte a Faenza il corso Ascom per l’abilitazione al commercio e somministrazione di alimenti e bevande

Confcommercio Ascom Faenza organizza un corso pre l’ottenimento del requisito professionale per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande con inizio previsto per il 10 febbraio, in orario serale, presso la propria sede in Viale Ceramiche 35.

Il percorso formativo è incentrato su materie tecniche indispensabili per la corretta gestione di un’attività: organizzazione aziendale, normative igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, legislazione fiscale e previdenziale.

Per maggiori informazioni sul programma del corso, le giornate e gli orari ed i costi: tel. 0546/21355, e-mail oppure è possibile visitare il sito www.ascomfaenza.it o la nostra pagina facebook/account instagram Confcommercio Ascom Faenza.