Alleanza delle Cooperative Italiane dell’Emilia-Romagna sul voto di ieri

Sulle elezioni regionali registriamo la seguente dichiarazione di Massimo Mota, presidente, Francesco Milza e Giovanni Monti, co-presidenti di Alleanza delle Cooperative Italiane dell’Emilia-Romagna.

“La tornata elettorale è giunta a un risultato chiaro, a partire dalla forte partecipazione al voto, un dato che salutiamo con favore convinti come siamo che la partecipazione sia un valore fondamentale nelle nostre imprese e nella società. Ci congratuliamo con chi ha vinto e esprimiamo rispetto verso quanti si sono battuti in una sfida tanto vivace e importante. A Stefano Bonaccini, a tutte le elette e a tutti gli eletti i migliori auguri di buon lavoro e un messaggio: la cooperazione dell’Emilia-Romagna starà sempre vicina a chi metterà energia sincera e appassionata per lo sviluppo della nostra terra.”

“Durante la campagna elettorale abbiamo sottoposto le nostre istanze all’attenzione di chi si candidava al Consiglio regionale e a presidente. Abbiamo consegnato un corposo programma di lavoro che guarda alle fragilità vecchie e nuove, al bisogno di servizi che i cambiamenti in atto portano con sé, alla qualità del lavoro e ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Su questi temi abbiamo riscontrato un’ampia condivisione da parte di forze anche antagoniste tra loro, una buona premessa per la loro realizzazione. Un dialogo intenso, quello con le forze politiche, che proseguirà nei prossimi cinque anni e che deve portare a raggiungere risultati importanti per le comunità in termini di maggiore equità sociale, rafforzamento e innovazione nei servizi alle persone, riqualificazione delle città e dell’ambiente, sostegno alle imprese, in particolare a quelle che facciano della sostenibilità la propria stella polare”.