Inaugurato il mercato sperimentale a Villa Inferno: si terrà tutti i lunedì mattina

L’Assessore alle attività produttive Michele Fiumi ha inaugurato questa mattina, 27 gennaio, il nuovo mercato a Villa Inferno. Insieme a lui, il vicesindaco Gabriele Armuzzi e i rappresentanti del Comitato Organizzativo Montaletto Villa Inferno (Co.Mo.Vi.) e dal Consiglio di Zona, che avevano proposto l’iniziativa. Istituito in via sperimentale dal Consiglio comunale di Cervia il 26 novembre 2019, il mercato si terrà tutti i lunedì mattina nel Piazzale adiacente il parco di Via Pio La Torre.

Dopo il parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria del commercio, l’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di avviare una fase di sperimentazione della durata di un anno che consenta di valutare la riuscita o meno dell’iniziativa, che questa mattina è stata accolta con grande favore dalla popolazione. L’assessore Michele Fiumi ha dichiarato: “Siamo molto contenti di questa nuova iniziativa, che ci permette di rivitalizzare la vita sociale ed economica della località. Il nuovo mercato rappresenta un’occasione di aggregazione e socializzazione e inoltre fornisce servizio molto utile, anche per il fatto che in zona sono assenti altre attività commerciali. Ribadiamo l’invito a tutti gli abitanti di frequentare il mercato, così da poter confermare l’iniziativa dopo l’anno di sperimentazione”.