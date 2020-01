MMB Software dona trenta monitor all’Istituto “Luigi Bucci” di Faenza

Nuova iniziativa di MMB Software per sostenere le realtà del territorio faentino. L’azienda, produttrice di software e dispositivi per centri di revisione e officine, ha donato all’Istituto tecnico industriale professionale “Luigi Bucci” di Faenza trenta monitor che saranno utilizzati dagli studenti per le attività scolastiche. La consegna è avvenuta venerdì 24 gennaio, in presenza della dirigente scolastica dell’Istituto, la professoressa Gabriella Gardini, e della referente di MMB Software Marianna Donati.

“La formazione dei ragazzi è fondamentale per il loro futuro – dichiara l’amministratore delegato di MMB Software Omar Montanari –. Come azienda, anche MMB ha deciso di dare il proprio contributo per aiutare la scuola e i suoi studenti. Lo facciamo ora con questi monitor che speriamo possano aiutare l’istituto scolastico e le sue attività formative, ma siamo intenzionati a portare avanti anche in futuro iniziative di questo tenore”.

“Riceviamo con piacere la donazione della MMB software – spiega Gabriella Gardini – che già da alcuni anni collabora con la scuola e la sostiene, a conferma dello stretto e costruttivo rapporto che l’Istituto ‘L. Bucci’ mantiene con le realtà imprenditoriali più dinamiche del territorio e del nostro impegno per offrire ai ragazzi una preparazione solida e al passo con le innovazioni del mondo produttivo”.

Non si tratta della prima collaborazione di MMB Software con le scuole faentine. Nelle scorse settimane l’azienda ha consegnato undici borse di studio messe a disposizione per gli studenti meritevoli dell’Itip Bucci. Inoltre, MMB ha recentemente coinvolto anche l’istituto Isia di Faenza facendo partecipare i suoi studenti a un concorso per la realizzazione di una proposta progettuale per l’illuminazione esterna e interna della sua nuova sede.