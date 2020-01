Confesercenti di Ravenna presenta bando regionale su contributi a fondo perduto per commercio

Mercoledì 29 gennaio alle 14,30 presso la Confesercenti di Ravenna in piazza Bernini 7, a Ravenna, sarà presentato il Bando della Regione Emilia-Romagna (4 milioni di euro) per la riqualificazione e valorizzazione delle attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande. Tecnici ed esperti del settore presenteranno le caratteristiche del bando e le modalità di partecipazione.

Nell’occasione saranno approfondite le altre forme di agevolazione e opportunità per le imprese che stanno valutando un investimento. Informazioni presso la segreteria Confesercenti di Ravenna: 0544.292721; provinciale@ravenna.sicot.it.