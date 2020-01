Eventi, cibo e Paolo Cevoli. La Romagna si presenta agli operatori di Lazio e Toscana

Venti operatori provenienti da tutto il territorio, le eccellenze enogastronomiche più rappresentative, la comicità irresistibile di Paolo Cevoli e del suo ‘marketing turistico romagnolo’: Visit Romagna, l’ente pubblico che coordina e promuove l’offerta turistica delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ha organizzato tra ieri e oggi tre appuntamenti (due a Roma e uno a Firenze) per presentarsi alle agenzie di viaggio e tour operator del turismo organizzato e associativo della Toscana e del Lazio.

I venti operatori romagnoli presenti arrivano da un totale di tredici località distribuite tra le quattro province di Visit Romagna: Forlì, Cesenatico, Castrocaro, Bagno di Romagna, Lido di Scacchi, Mesola, Comacchio, Ferrara, Ravenna, Cervia, Marina di Ravenna, Rimini e Riccione. Tra i buyers che hanno incontrato, figurano sia le principali aziende del turismo organizzato che alcune delle più importanti associazioni ricreative a livello nazionale, come ad esempio i circoli dipendenti di enti pubblici di grandi dimensioni.

Al centro della proposta degli operatori romagnoli, non solo il territorio ma anche il ricco calendario degli appuntamenti 2020, dagli eventi di sistema ormai tradizionali come La Notte Rosa a novità specifiche di quest’anno come l’Adunata degli Alpini, dalle competizioni sportive come la Nove Colli e la MotoGP alle grandi mostre che spaziano da Fellini a Picasso.

A rendere ancora più forte la proposta turistica romagnola, la possibilità per gli operatori toscani e laziali di provare in prima persona due delle più rinomate caratteristiche del territorio: la simpatica, grazie allo show di marketing romagnolo del comico Paolo Cevoli, e la buona tavola, con le degustazioni di alcuni prodotti tipici come l’anguilla marinata di Comacchio, il tartufo di Sant’Agata Feltria, il formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone e i vini delle colline di Faenza.