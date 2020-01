Massa Lombarda: il Sindaco Bassi alle manifestazioni degli agricoltori contro la cimice asiatica

Il sindaco di Massa Lombarda con delega alle Politiche agricole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Daniele Bassi, ha partecipato, come rappresentante dell’Unione, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio a due manifestazioni del settore agricolo per denunciare la calamità della cimice asiatica.

“La cimice asiatica è per i nostri agricoltori una vera e propria emergenza e come tale deve essere trattata – spiega Daniele Bassi -. L’agricoltura è per la nostra terra un’enorme risorsa e non va trascurata. Ho voluto partecipare a queste manifestazioni per portare la vicinanza e l’impegno della Bassa Romagna ad aiutare il settore agricolo”.

Dal 2019 l’insetto asiatico ha devastato campi e frutteti, con un danno che supera i 740 milioni di euro a livello nazionale, ben 270 nella sola Emilia-Romagna e oltre 35 milioni di euro di danni nella provincia di Ravenna. La prima manifestazione, con gli agricoltori della Coldiretti, si è tenuta mercoledì 29 gennaio a Verona, in occasione dell’apertura della Fieragricola. Il giorno successivo a Ferrara si è invece svolta la mobilitazione di Agrinsieme, a cui hanno partecipato anche agricoltori di Piemonte, Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.