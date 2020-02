Cervia. Torna la quarta edizione del “Circuito Gastronomico del Cardo”

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna l’appuntamento con i ristoratori cervesi che hanno aderito alla quarta edizione del “Circuito Gastronomico del Cardo” organizzato dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Ascom Cervia e Confesercenti Cervia.

Il circuito 2020 ha l’obiettivo di promuovere uno dei prodotti tipici della nostra terra cervese che ha rischiato di essere dimenticato. A tutto questo, si aggiunge la bravura e l’inventiva dei ristoratori che per tutto il mese di febbraio, dedicheranno tempo, cura e passione a cucinare il Cardo in tantissime versioni diverse.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno saranno 10 i ristoranti che proporranno cene e piatti speciali con un protagonista d’eccezione: il Cardo. Un prodotto della terra antico e per lungo tempo dimenticato che negli ultimi anni, grazie all’impegno e alla dedizione dei ristoratori, sta tornando ad essere apprezzato per il suo sapore tipico della terra Cervese.

Un prodotto delicato e ricercato, il cardo può essere gustato in tantissimi modi diversi da quelli più tradizionali a quelli dove vince l’estro. I ristoranti cervesi che hanno aderito all’iniziativa sono: La Pescheria del Molo, Il Cantinone, Re Sale, Tipiko, Al Pirata, Il ritrovo del Borgomarina, Il Moro, Al Porto, Sale Dolce, Officine del Sale.