Gli specialisti web di Logicamente in città per fornire un check-up digitale alle attività di Ravenna

Confcommercio Ravenna, con l’attiva collaborazione di Logicamente, società specializzata in “Local Web Marketing” promuove l’evento informativo direttamente sulle strade di Ravenna, sulle nuove opportunità di incrementare visibilità e giro d’affari delle attività del territorio, grazie a nuovissimi strumenti digitali oggi disponibili, ancora poco noti ed ancor meno sfruttati soprattutto dalle piccole attività locali, quali commercianti, ma anche artigiani e professionisti. Per incrementare la conoscenza di questi nuovi strumenti sono stati organizzati presso Confcommercio alcuni workshop, che hanno riscosso molto successo ed interesse.

Per sensibilizzare ulteriormente, gli specialisti Web di Logicamente si recheranno fisicamente presso le attività ravennati; il 4 e 5 febbraio infatti saranno in giro per le strade di Ravenna con il loro camice, lo stetoscopio, l’ombrello e l’auto serigrafata. “Chiamali nella tua attività, negozio, studio o laboratorio, saranno felici di lasciare una brochure informativa ed un coupon per richiedere il check-up digitale gratuito, oltreché un simpatico omaggio”, spiegano da Confcommercio.

“Se non doveste vederli od incontrarli – continuano – lunedì 10 e martedì 11 febbraio sarà aperto, presso la Confcommercio, lo “Sportello Digitale” dove potrete trovare gli Specialisti Web di Logicamente pronti a rispondere a tutte le vostre domande o prenotare il Check-Up digitale Gratuito (preferibilmente su appuntamento)”.

Chiunque abbia una attività, che sia commerciale, artigianale o professionale, potrà comunque prenotare il Check-Up gratuito anche su www.logicamente.it/prevenzione, oppure richiederlo allo 0543-795065 od al 351-9604004.