Il parrucchiere di Lugo Anthony Papa a Sanremo con il suo staff per curare il look dei cantanti

Il lughese Anthony Papa, parrucchiere e titolare di un salone in via Mentana, a Lugo, si occuperà del look dei cantanti, che da questa sera, 4 febbraio, saranno in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

“Lo sapete vero che siamo a Sanremo?”A comunicare la notizia è stato infatti lo staff di Anthony Papa Parucchieri, che ha iniziato un diario virtuale sulla pagina Facebook del negozio, dove sarà possibile seguire l’avventura lavorativa dei professionisti dell’hair style lughesi al Festival, che aggiungono: “Oggi è stata la prima giornata di lavoro qui a Casa Sanremo! Abbiamo fatto un salto dietro le quinte de La vita in diretta che racconterà minuto per minuto tutta la settimana del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ma quanto è bello stare qui?”.





Pagina Facebook di Anthony Papa Parrucchieri