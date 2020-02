Serata conviviale con The International Propeller Club Port of Ravenna: si parlerà di “tassazione porti”

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per il giorno 06 febbraio 2020 ore 19:30 una riunione conviviale sul tema “Tassazione porti”. “La Commissione UE ha avviato un’indagine formale nei confronti dell’Italia perché i nostri porti non pagano le tasse. In altri termini, più precisi, l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società di cui beneficiano le Authority italiane viene ritenuto un aiuto di Stato non ammesso, idoneo a falsare la concorrenza e gli scambi intra-UE. Più precisamente ancora,- scrivono da The International Propeller Club Port of Ravenna -si ritiene in particolare che l’affidamento in concessione di aree demaniali sia un’attività economica equiparabile all’affitto di un’area da parte di privati contro pagamento e quindi da tassare in egual modo. Questa problematica ha destato grande preoccupazione nel mondo dei terminalisti, ma anche nelle tante imprese di logistica, case di spedizioni e agenti raccomandatari, che temono da un lato un incremento dei canoni di concessione demaniale e dall’altro il conseguente aumento dei costi dei servizi terminalistici, e intravedono altresì un rischio di messa in discussione anche dell’intervento pubblico per i doverosi investimenti infrastrutturali che da anni i nostri porti reclamano. Il tema è ampio ed articolato ed, in generale, pressoché tutto il cluster marittimo e portuale si è comunque espresso nel senso di voler considerare e difendere la natura e la funzione pubblica delle autorità di sistema portuale. Recentemente il MIT ha insediato un’apposita Commissione denominata “TASSAZIONE PORTI” dalla quale traiamo spunto per la nostra riunione.”

Se ne parlerà con:

Simone Bassi – Presidente The International Propeller Club Port of Ravenna;

Greta Tellarini – membro della Commissione MIT “TASSAZIONE PORTI”;

Daniele Rossi – Presidente di ASSOPORTI.

L’incontro si terrà giovedì 6 Febbraio, alle ore 19:30 presso il ristorante “LA CAMPAZA”, in Via Romea n. 395, Fosso Ghiaia – Ravenna. Seguirà la cena sociale riservata ai Soci del Club ed ai loro Ospiti.