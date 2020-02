Nasce Compracomodo.it, portale di e-commerce della provincia promosso da Confcommercio Cervia

Compracomodo.it è il primo portale di e-commerce della provincia di Ravenna che sarà presentato giovedì 6 febbraio alle 20.30 nella sede di Confcommercio Ascom Cervia, in via G.D. Vittorio 26. La vendita online nel settore delle piccole imprese commerciali, è un’opportunità che ancora molte aziende non hanno colto, a causa delle varie difficoltà nella realizzazione di un proprio sito e-commerce, che devono necessariamente essere superate per recuperare o accrescere la propria competitività in un mercato sempre più globale e dinamico.

Per venire incontro alle proprie imprese Confcommercio ha creato Compracomodo.it: chi ne fa parte, ha la possibilità di creare un proprio spazio vetrina e caricare un catalogo di prodotti per attivare uno ShopOn-line. Èuna piattaforma molto facile da usare, dove ogni impresa crea e gestisce il proprio negozio On-Line e alla tradizionale vendita unisce un sistema di voucher, sempre gestiti in totale autonomia da parte di ogni utilizzatore, per offrire soluzioni personalizzate e permettere di accedere a sconti e promozioni molto vantaggiose.

Il progetto nasce dalle esigenze dei commercianti di attivare o migliorare la loro presenza in rete ed avere un sistema di vendita flessibile e sicuro per rispondere alle nuove esigenze di chi si sta abituando a comprare online. Gli esercenti, aggregandosi, hanno la possibilità di condividere l’investimento per il progetto e la sua diffusione, offrendo al tempo stesso al visitatore del sito una quantità di prodotti e servizi in totale autonomia.

Non ci sono intermediari, quindi i prezzi esposti sono quelli effettivamente applicati da ogni singolo esercente.