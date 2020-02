Nei ristoranti cinesi di Ravenna fino al 50% in meno di clienti. I ristoratori: non abbiate paura, il pericolo è zero

La psicosi Coronavirus si sta diffondendo anche a Ravenna e ad accusare il colpo sono i ristoranti cinesi. “Nelle ultime settimane abbiamo registrato un sensibile calo dei clienti. Certe sere ne abbiamo avuti la metà, rispetto al passato” spiegano dal ristorante Chinatown di Via Cesarea.

Anche per il ristorante cinese Beijing di Via Alberto Salietti la situazione non è semplice: “i clienti sono calati di circa il 30 %. Gli abituali continuano a venire, mentre quelli occasionali sono calati”.

Per entrambi i ristoranti si tratta di una situazione ingiustificata: “Nessuno di noi è andato in Cina, nè abbiamo ricevuto visite da parte di parenti. Quindi non c’è pericolo di contagio” sottolineano.

Anche da Azuki Sushi in via della Carmen nell’ultimo fine settimana è stato registrato un calo anomalo ed evidente. ” Purtroppo si sta diffondendo la paura del contagio, senza un vero motivo – commenta Daniele -. Il virus si trasmette per via aere e non attraverso il cibo. Inoltre noi non usiamo prodotti che arrivano dalla Cina, ma dall’Italia e dall’Europa, quindi i nostri clienti non corrono alcun pericolo. Purtroppo però la gente collega “giapponese-cinese” con il Coronovarus. Purtroppo c’è fin troppo allarmismo”.

“Speriamo che la situazione di risolva in fretta, perchè le attività hanno bisogno di lavorare. Abbiamo delle famiglie sulle spalle e amiamo il nostro lavoro”. Il messaggio lanciato da tutti i ristoratori è univoco: “Non abbiate paura di mangiare cinese, il pericolo è zero”.

E’ di ieri la notizia che TheFork, app per scegliere e riservare i ristoranti ha registrato un drastico calo delle prenotazioni online dei ristoranti asiatici. ” La discesa è iniziata a partire dal 20 gennaio, quando anche su Google Trends c’è stato un aumento delle ricerche del termine “coronavirus”, che è ulteriormente cresciuto nella settimana del 27 gennaio. Nelle settimane del 20 e del 27 gennaio TheFork ha registrato un calo del 43% delle prenotazioni nei ristoranti cinesi. In discesa del 32% anche le prenotazioni dei ristoranti giapponesi nello stesso periodo. Fino a quel momento le prenotazioni erano state in linea con gli anni precedenti.

Per contrastare questa tendenza negativa e ingiustificata TheFork ha deciso di unirsi alla campagna #iovadoalcinese, lanciata dalla foodblogger Francesca Noe.