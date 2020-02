Faenza. “Intima di Sabrina” conquista la nomination a “Le Stelle dell’Intimo 2020”

“Intima di Sabrina”, esercizio sito in via Torricelli 12 a Faenza è entrato nella prestigiosa top 10 dei migliori negozi, selezionati in tutta Italia, a cura del periodico di settore “Linea Intima”. La categoria nella quale il negozio è stato inserito è quella di Personal Touch, dei migliori Punti Vendita italiani di Lingerie e Beachwear, selezionati in tutta Italia.

La prestigiosa nomination è avvenuta nei giorni scorsi nella suggestiva cornice di Palazzo Borghese a Firenze dove si è svolta la XXII edizione del concorso “Le Stelle dell’Intimo” e che ha visto al lavoro una giuria tecnica composta da oltre venti tra i marchi moda più influenti del settore.

“Un riconoscimento – commenta Sabrina Chiarini, la titolare di Intima di Sabrina – che rappresenta una soddisfazione autentica mia personale ma credo valorizzi anche per tutta la categoria dei commercianti, perché sottolinea quanto la qualità del prodotto e la professionalità, unita ad un giusto rapporto personale/consulenziale con il cliente, premia. Sarò di parte, ma io credo tantissimo nel piccolo commercio di qualità e credo che i negozi del centro di Faenza siano una delle eccellenze che rendono ancora più attraente e vitale il nostro bellissimo Centro”.