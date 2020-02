Polizia Postale. Evitata chiusura di 54 sezioni provinciali, il SAP esulta: “La sezione di Ravenna è salva”

Riprendendo le dichiarazioni del Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, Stefano Paoloni, rilasciate al Ptermine della riunione per la riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni tenutasi a Roma nei giorni scorsi con i vertici del Dipartimento della P.S., anche la Segreteria di Ravenna, dopo più di un lustro di vere e proprie battaglie portate avanti dal Sap, esprime grande soddisfazione per aver contribuito ad evitare la chiusura definitiva di 54 sezioni provinciali tra le quali anche quella locale.

A riguardo sono state fatte pubbliche denunce e campagne di sensibilizzazione e nel 2018, l’Esecutivo in carica, sposando lebattaglie del SAP, inserì nel programma di Governo il blocco della prevista chiusura dei presidi di Polizia e la valorizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Anche a livello locale, a fronte delle segnalazioni del SAP, si è registrata una grande attenzione sul problema. Ricordiamo infatti che a Ravenna, nel 2017, tutte le forze politiche locali, a seguito dell’appello fatto sulla stampa da questa O.S., condividendo le preoccupazioni espresse, si impegnarono apartecipare e sensibilizzare i tavoli istituzionali in corso per evitarela chiusura della Polizia Postale di Ravenna.

Sap ricorda che, in tale occasione, si pose in evidenza l’importantissima attività d’indagine che quella Sezione svolge su particolari tipi di reato, sottolineando che le competenze possedute da quegli agenti sono spesso di supporto anche per le attività d’indagine di altre Forze di Polizia: concordando con quanto evidenziato dal SAP, tutte le forze politiche locali riconobbero che la chiusura della locale Sezione della Polizia Postale rischiava di disperdere un importante patrimonio di conoscenze, competenze e professionalità acquisite, atteso che la sicurezza dei cittadini, oggi, è anche sicurezza digitale.

“Oggi possiamo quindi affermare che l’impegno del SAP ha contribuito al blocco della prevista chiusura dei presidi di Poliziae alla valorizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, ritenuta un’articolazione fondamentale nel contrasto ai reati informatici” dichiara la segreteria provinciale, aggiungendo: “Finalmente è stato previsto il potenziamento del settore ecosì, in meno di un anno, si è passati da uno scenario fatto diSezioni virtuali, cioè azzerate o con appena due o tre operatori,al progetto, oggi consolidato, di realizzare 73 Sezioni per lasicurezza cibernetica, ognuna con 14 unità. Il SAP di Ravenna, esprimendo grande soddisfazione,ringrazia la Segreteria Generale e tutti coloro che, ad ogni livelloe a vario titolo, si sono impegnati per la risoluzione positiva delproblema e auspica che la Sezione della Polizia Postale diRavenna, al momento composta da 5 unità, possa essere al piùpresto rinforzata”.

La segreteria provinciale OS, condividendo le preoccupazioni espresse, si impegnò a partecipare e sensibilizzare i tavoli istituzionali in corso per evitare la chiusura della Polizia Postale di Ravenna. In tale occasione si pose in evidenza l’importantissima attività d’indagine che quella Sezione svolge su particolari tipi di reato, sottolineando che le competenze possedute da quegli agenti sono spesso di supporto anche per le attività d’indagine di altre Forze di Polizia: concordando con quanto evidenziato dal SAP, tutte le forze politiche locali riconobbero che la chiusura della locale Sezione della Polizia Postale rischiava di disperdere un importante patrimonio di conoscenze, competenze eprofessionalità acquisite, atteso che la sicurezza dei cittadini, oggi, è anche sicurezza digitale.

“Oggi possiamo quindi affermare che l’impegno del SAP hacontribuito al blocco della prevista chiusura dei presidi di Poliziae alla valorizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni” chiosa la segreteria provinciale, aggiungendo: “ritenuta un’articolazione fondamentale nel contrasto ai reati informatici.Finalmente è stato previsto il potenziamento del settore e così, in meno di un anno, si è passati da uno scenario fatto di Sezioni virtuali, cioè azzerate o con appena due o tre operatori, al progetto, oggi consolidato, di realizzare 73 Sezioni per lasicurezza cibernetica, ognuna con 14 unità. Il SAP di Ravenna, esprimendo grande soddisfazione, ringrazia la Segreteria Generale e tutti coloro che, ad ogni livello e a vario titolo, si sono impegnati per la risoluzione positiva de problema e auspica che la Sezione della Polizia Postale di Ravenna, al momento composta da 5 unità, possa essere al piùpresto rinforza”.