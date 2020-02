Norberto Midani insegna ‘La comunicazione efficace’ all’Accademia dell’Ospitalità ‘Terenzio Medri’ di Cervia

È iniziato martedì 11 febbraio il corso ‘La comunicazione efficace’ tenuto dal celebre Norberto Midani e organizzato in collaborazione con l’Accademia dell’Ospitalità ‘Terenzio Medri’ di Cervia.

Norberto Midani è legato a Confcommercio Ascom Cervia da molti anni, da quando nel lontano 1993 presentò la prima edizione della rassegna culturale ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’. Ha raccontato: «il mio legame con la riviera parte di un affetto profondo per la storia della regione Emilia Romagna che ha la grande capacità di accogliere e costruire il turismo. Oggi, però, è necessario migliorare l’aspetto della comunicazione e innovarlo. Dopo 40 anni di esperienza nel mondo del teatro e del cinema ho deciso di provare a spostare l’aspetto della comunicazione e strutturarlo in modo da poterlo rendere utile anche chi lavora dietro al banco di un bar o una reception e insegnare l’importanza della comunicazione anche non verbale”.

“I ragazzi acquisiscono solitamente nozioni – ha concluso -, ma non hanno modo di approfondire l’aspetto della comunicazione gestuale. Il public speaking serve, a chi segue questo corso, ad immergersi in una sorta di ‘psicologia del turismo’ perché è un meccanismo che esiste ed è necessario capire le esigenze dei clienti e dei turisti. Solo in questo modo si può continuare a fare quello che hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri nel far diventare la riviera quella che è oggi».