Gli auguri di Confesercenti al nuovo Consiglio di Ravenna Incoming. “Pronti a collaborare”

“Esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo CdA di Ravenna Incoming”. Lo afferma Monica Ciarapica, presidente provinciale della Confesercenti di Ravenna. “Riteniamo di grande importanza il ruolo del Consorzio per lo sviluppo del turismo in città e crediamo che il nuovo presidente, Gilles Donzellini, interpreti al meglio le aspettative e le esigenze degli imprenditori del territorio. Un particolare ringraziamento a Nicolò Scialfa, con cui abbiamo lavorato bene in questi anni e che prosegue il suo impegno nella società – prosegue Monica Ciarapica – .Confesercenti è pronta a collaborare e a disposizione per operare in sinergia nell’interesse del tessuto economico del territorio”.