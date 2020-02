“Raddoppio” dei servizi igienici al mercato di Ravenna: il plauso di Confesercenti

Confesercenti Ravenna insieme alla propria associazione di categoria del commercio su aree pubbliche ANVA esprime “soddisfazione per la celerità con cui l’Amministrazione ha provveduto a raddoppiare i bagni presenti nell’area mercatale di via Sighinolfi – Piazza Zaccagnini. I bagni sono un servizio fondamentale sia per gli operatori che per i clienti, abituati tra l’altro ai precedenti che, benché ammalorati e vetusti, potevano offrire una grande capienza. I gravi problemi impiantistici li hanno purtroppo resi inservibili, ma contiamo che i nuovi servizi, grazie anche al potenziamento, possano andare a beneficio di un mercato cittadino di qualità”