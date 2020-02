Tavolo Provinciale Associazioni Impreditoriali: Bene riconferma Corsini assessore turismo e commercio

Per il Tavolo Provinciale delle Associazioni Impreditoriali “la riconferma di Andrea Corsini quale assessore regionale al turismo e commercio con l’aggiunta di altre fondamentali deleghe come le infrastrutture e mobilità e trasporti, è un importante riconoscimento alla persona per il lavoro, l’impegno e la dedizione profusi in questi anni, ma anche un riconoscimento al territorio ravennate e romagnolo che da valore alla comunità. Negli incontri che si sono svolti lo scorso mese nel corso della campagna elettorale con esponenti di primo piano nazionale e locale, il Tavolo provinciale delle Associazioni imprenditoriali ha sempre ribadito l’importanza decisiva del settore infrastrutture per il nostro territorio, trasversale a tutti i settori economici. Possiamo dire che oggi il nostro appello è stato raccolto dal Presidente Bonaccini che fortemente ha voluto premiare Andrea Corsini concentrando nelle sue mani quattro deleghe di peso, che per il nostro territorio possono fare la differenza. All’Assessore Corsini rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro e come Tavolo siamo disponibili ad un immediato confronto”.

Anche i sindaci di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno e Solarolo esprimono “un sentito apprezzamento per la conferma di Andrea Corsini nella rinnovata Giunta Regionale e per la visione strategica con cui il Presidente Stefano Bonaccini ha assegnato le deleghe. In particolare ritengono che aver assegnato ad Andrea Corsini sia le deleghe riguardanti Turismo e Commercio sia quelle relative a Infrastrutture, Mobilità e Trasporti rappresenti una lungimirante visione volta a poter sviluppare con coerenza per l’intera regione Emilia Romagna quel sistema integrato di trasporti e offerta turistica che solamente insieme possono produrre quel valore aggiunto capace di fare la differenza”.

Ritengono infine che “la nomina e le deleghe assegnate ad Andrea Corsini possano e debbano rappresentare in particolare per la provincia di Ravenna e per l’intera Romagna un’occasione fondamentale per affrontare con decisione e superare quel divario infrastrutturale che ancora oggi caratterizza il nostro territorio.

A tale fine si impegneranno insieme a fare la loro parte assieme alla Giunta Regionale nel definire le priorità condivise e nel promuovere gli investimenti più utili allo sviluppo dell’intero territorio”.