Tempi più lunghi per il blocco trivelle. De Pascale chiede al Prefetto di costituire tavolo di crisi

Il sindaco di Ravenna ha chiesto oggi al prefetto, dottor Enrico Caterino, nella sua veste di rappresentante del Governo, di convocare un incontro urgente al fine di favorire la costituzione di un tavolo di crisi per il settore offshore, con tutti i rappresentanti delle associazioni economiche, dei sindacati e della comunità del comparto: la richiesta fa seguito alla notizia che nell’ambito del percorso di conversione del decreto Milleproroghe è previsto un rinvio di ulteriori sei mesi della stesura del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee.

Il sindaco fa presente “di aver chiesto per ben due volte al ministro Patuanelli, il 9 settembre e il 17 dicembre scorsi, un confronto urgente sul Pitesai, senza aver mai ricevuto alcun riscontro. Sottolineando come permanga inalterata l’apprensione per il futuro del comparto delle estrazioni di gas naturale, che riguarda il destino di numerosissimi lavoratori e aziende del nostro territorio e che rappresenta storicamente un’eccellenza internazionale”, il sindaco chiede quindi al prefetto di convocare quanto prima un incontro urgente al fine di favorire la costituzione di un tavolo di crisi.