Grande partecipazione a Cervia per il convegno sull’igiene e sicurezza degli alimenti

Oggi, martedì 18 febbraio, si è svolto presso la Sala Convegni ‘Antonio Batani’ Confcommercio Ascom Cervia (via G. Di Vittorio 26 Cervia) il convegno sul tema ‘Igiene e sicurezza degli alimenti. Controlli’. Al tavolo dei relatori erano presenti oltre alla relatrice dott.ssa Valeria Contarini (Responsabile Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Ausl Romagna – Ravenna),

Nazario Fantini (Presidente Confcommercio Ascom Cervia), Guido Guidazzi (Vicepresidente Vicario Confcommercio Ascom Cervia) e Cesare Brusi (Direttore Confcommercio Ascom Cervia). Il convegno vuole aiutare le imprese nella conoscenza delle normative da adempiere per migliorare e qualificare ulteriormente il ruolo degli operatori della filiera alimentare nei confronti dei propri consumatori.

La materia interessa tutte le attività di vendita o somministrazione o preparazione di prodotti alimentari (negozi di vendita al dettaglio e all’ingrosso, pubblici esercizi compresi stabilimenti balneari e alberghi, laboratori artigianali, panifici, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie al taglio, attività di ristorazione, chioschi di piadina, ecc).



Dott.ssa Valeria Contarini

L’iniziativa, organizzata da Confcommercio provincia di Ravenna, rientra nel progetto ‘Identikit dell’impresa e generazione di valore 2019’, è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna. Il Presidente Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini ha dichiarato: «Voglio ringraziare, prima di tutto, Confcommercio Provincia Ravenna, per avere scelto la sede di Cervia per organizzare questo importante incontro, e la Camera di Commercio di Ravenna, che come in altre occasioni contribuisce alla realizzazione di eventi così significativi per l’imprenditoria. La grande partecipazione e il riscontro positivo degli associati a questo pomeriggio significa che le attività di che vendono, somministrano e preparano alimenti da vendere al pubblico desiderano aggiornarsi costantemente sulle normative e mantenere un alto livello di qualità. Questa è una grande soddisfazione».

La Responsabile Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Ausl Romagna – Ravenna dott.ssa Valeria Contarini ha spiegato: «Il compito dell'AUSL è quello del controllo ufficiale ossia valutare l'appropriatezza delle procedure dell'OSA per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, in conformità a quanto disposto dalla normativa. I controlli ufficiali devono essere condotti secondo criteri di appropriatezza, efficacia, trasparenza, uniformità, equità, imparzialità. I controlli ufficiali devono essere eseguiti periodicamente, con frequenza appropriata, in base ad una valutazione de rischio».