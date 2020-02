PMI Digital Lab, alla Cna di Ravenna incontro di approfondimento sulla robotica

La rivoluzione digitale sta diventando sempre più importante per le piccole e medie imprese italiane, che si trovano a far fronte a rapide trasformazioni del mercato. Per rispondere alle esigenze e alle domande delle imprese su questi temi è nato PMI Digital Lab, un progetto realizzato da CNA Nazionale e Talent Garden, con il supporto di Comau, PwC, Samsung, TIM WCAP e UniCredit. Il progetto ha l’obiettivo di creare un dialogo con le imprese sulle opportunità della trasformazione digitale attraverso una serie di appuntamenti con relatori esperti di questo argomento.

Martedì 18 febbraio si affronterà il tema della Robotica con Roberto Galdoni, Sales Area Manager di Comau. L’iniziativa di terrà presso la CNA di Ravenna, in viale Randi 90, dalle 14 alle 17.30. Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.ra.cna.it/sala-stampa/tutte-le-notizie/dettaglio-news/news/pmi-digital-lab-martedi-18-febbraio-un-approfondimento-sulla-robotica-alla-cna-di-ravenna/.