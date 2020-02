Ravenna, in partenza 2 progetti di blue economy per cittadini e imprese 

Blue Business Plan Competition e Business to Blue sono due iniziative che ART-ER, società consortile dell’Emilia-Romagna, sta promuovendo nell’ambito della blue economy, grazie al progetto europeo Mistral e in collaborazione con il Comune di Ravenna e la Fiera di Ferrara. La prima, Blue Business Plan Competition, è dedicata alla promozione dell’innovazione e alla crescita sostenibile dei settori della blue economy ed è una competizione per idee finanziata dal programma Interreg Med; possono aderire start up o progetti innovativi nel settore dell’economia blu; le aree di interesse sono quelle delle energie rinnovabili marine, della sorveglianza marittima, della pesca e acquacoltura, della biotecnologia blu, del turismo marittimo e costiero, della nautica.

In palio un premio al vincitore di 3.000 euro messo a disposizione dal Comune di Ravenna, un percorso di formazione con professionisti di alto livello che contribuiranno a concretizzare l’idea proposta, networking con grandi imprese del territorio e accesso alla finale internazionale che si terrà a Toulon in Francia il prossimo 28 maggio.

La competizione prevede 3 fasi: nella prima, che si svolgerà a Ravenna tra febbraio e marzo, saranno selezionate le 10 migliori idee di impresa che saranno ammesse alla fase successiva, in programma ad aprile; qui, dopo un percorso di formazione e coaching one-to-one, il Comitato di valutazione selezionerà il progetto che prenderà parte alla finale internazionale di Toulon, per la quale è previsto un supporto alla preparazione del pitch di presentazione. È possibile presentare la propria candidatura entro martedì 25 febbraio seguendo le indicazioni sulla pagina del bando https://www.art-er.it/2020/01/manifestazione-dinteresse-per-la-partecipazione-alledizione-pilota-della-blue-growth-business-plan-competition-del-progetto-mistral-med/. L’altra iniziativa Business to Blue è un brokerage event sempre dedicato alla blue economy che si terrà il 6 marzo a Ferrara nell’ambito dalla fiera SEALOGY®, primo salone europeo sul tema e importante appuntamento sul mare e sulle sue risorse.

B2Blue sarà incentrato sui driver dell’economia blu dell’area del mediterraneo, identificati nel Mistral “Blue Growth Book”, uno studio su settori industriali emergenti e tradizionali con alto potenziale innovativo e di investimento. Tra questi, i topic del brokerage event: le energie rinnovabili marine, la sorveglianza marittima, la pesca e l’acquacoltura, la biotecnologia blu, il turismo marittimo e costiero, la nautica.

Il Business to Blue event è finanziato dal programma Interreg Med nell’ambito del progetto MISTRAL di cui ART-ER è partner e che è incentrato sull’innovazione e la crescita sostenibile dei settori della blue economy. Registrazioni: attualmente aperte online, chiuderanno il prossimo 24 febbraio.

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la nuova società consortile dell’Emilia-Romagna, nata dalla fusione di Aster ed Ervet, con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppodell’innovazione e della conoscenza, l’ attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale; lo slogan è Insieme per una regione sempre più attrattiva e internazionale www.art-er.it