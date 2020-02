Nuovi bandi per enti pubblici e imprese del turismo per valorizzare il paesaggio e l’incoming turistico

Il Gal Delta 2000, dopo aver promosso con successo un concorso di idee che ha portato alla realizzazione di un catalogo di proposte e di suggerimenti per interventi di miglioramento del paesaggio del Delta del Po, ha finanziato 12 progetti di soggetti privati che vanno dal rifacimento, demolizione e ricostruzione di strutture per la qualificazione del paesaggio e anche con l’inserimento nel territorio di manufatti realizzati con materiali tipici, come ad esempio la canna palustre.

L’opportunità di realizzare opere di miglioramento del paesaggio è ora rivolta agli enti pubblici, attraverso un Bando – 19.2.02.12 “Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici” – che si è aperto il 16 dicembre scorso con scadenza per la presentazione delle domande di contributo il 28 aprile 2020. La finalità è sostenere interventi volti a valorizzare e migliorare il paesaggio soprattutto in prossimità di siti naturalistici utilizzati per il turismo ambientale e per l’osservazione in natura (flora, fauna, birdwatching).

Il bando per gli enti pubbilci dell’area Leader del GAL DELTA 2000 verrà presentato giovedì 20 febbraio alle 10 alla Sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti 2/, Ravenna.