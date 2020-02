Ravenna. 2019 da record per i monumenti della Curia Arcivescovile: superati i 500mila visitatori

Il 2019 è stato un anno da record per i visitatori dei cinque monumenti Unesco di proprietà dell’Arcidiocesi di Ravenna e Cervia: sono stati 509.826 i turisti che hanno visitato la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, il Museo Arcivescovile e la Cappella di Sant’Andrea. Rispetto al 2018 l’incremento è stato del 9,36%.

“È la prima volta che superiamo i 500 mila visitatori – spiega l‘Avvocato Enrico Maria Saviotti, portavoce dell’Opera di Religione, evidenziando che vi è stato un aumento graduale negli ultimi anni -. Certamente se Ravenna ha visto crescere l’interesse da parte dei turisti, sia italiani che stranieri, è stato grazie all’impegno di tutti, sia dell’Opera di Religione che del Comune di Ravenna e dei soggetti impegnati nella promozione della città”. Saviotti sottolinea come l'”Effetto Angela”, i servizi televisivi andati in onda sulle televisioni e gli articoli apparsi su molte testate cartacee o on-line, abbiano fatto da cassa di risonanza ai monumenti ravennati.

Pensando ai servizi volti a migliorare l’accoglienza turistica, il portavoce spiega che l’Opera di Religione ha scelto di investire nella nuova biglietteria on line per i monumenti di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano e Museo Arcivescovile. “È un’importante novità del 2020, per evitare che si creino le lunghe file di turisti soprattutto per visitare San Vitale e Galla Placidia, che sono due dei monumenti trainanti per il turismo ravennate – prosegue -. La nostra città viene molto apprezzata dai turisti, sia italiani che stranieri, ed è importante semplificare la fruibilità dei monumenti e garantire un’esperienza positiva per il visitatore”.

“Sempre rispetto alle biglietterie e ai bookshop ci sono da evidenziare due importanti novità – prosegue Saviotti -: a fine 2019 è stata ampliata la biglietteria del Museo Arcivescovile, situata nell’androne del Palazzo Episcopale, accanto al bookshop del Museo Arcivescovile e, entro la fine del 2020, verrà creata una nuova biglietteria per Sant’Apollinare Nuovo, con ampliamento del bookshop, andando ad occupare parte delle sale dove vi era il Self service ristorante Sant’Apollinare Nuovo, in via di Roma (chiuso da alcuni anni n.d.r.): “Sarà un sito molto più ampio e più accogliente per i turisti”.