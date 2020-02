Cervia: annullata Working in Tourism, la Borsa delle professioni turistiche

A seguito degli sviluppi sulla diffusione del Coronavirus e della necessità di evitare il diffondersi del contagio, è annullata l’iniziativa Working in Tourism, la Borsa delle professioni turistiche, prevista a Cervia per il 4 marzo e a Rimini per l’11 marzo.

Per informazioni: Cescot Lavoro Rimini, Via Clementini 21, tel. 0541 441911, barbara@cescot-rimini.com.