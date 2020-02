C’è un pò di Massa Lombarda nel nuovo packaging di Caffé Borbone

Nello stabilimento di Massa Lombarda il team di designer Smurfit Kappa ha realizzato le nuove confezioni di capsule e cialde per Caffè Borbone, nota azienda napoletana del mercato nazionale del caffè e leader per il caffè porzionato.

L’azienda leader negli imballi a base carta è stata scelta dal produttore napoletano per realizzare le nuove confezioni di capsule e cialde, con l’obbiettivo di creare un progetto totalmente ecocompatibile per il prodotto porzionato.

Il materiale utilizzato è cartone FSC (Forest Stewardship Council) che garantisce un prodotto realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i dogmi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia.

Il team ha lavorato anche sulla grafica: il nuovo packaging presenta un’immagine coordinata attribuendo un diverso colore a ogni famiglia di capsule e cialde accomunate da un’identità fortemente riconoscibile dal consumatore finale.

“Siamo molto orgogliosi di aver collaborato con un brand come Caffè Borbone, un nome di spicco in Italia e leader nel settore del caffè in capsule e cialde – commenta Gianluca Castellini, CEO Smurfit Kappa Italia – una realtà che condivide la nostra stessa vision di azienda responsabile. Una filosofia che abbiamo sintetizzato in tre parole: People, Profit, Planet”.

“Un traguardo molto importante – ha detto Massimo Renda presidente esecutivo di Caffè Borbone – perché garantisce ai consumatori un prodotto di altissima qualità e che allo stesso tempo rispetta l’ambiente. Noi imprenditori, infatti, abbiamo il dovere morale di trovare soluzioni sempre più innovative che vadano in questa direzione”.