Rinviata la 5^ edizione di REM in programma l’11 e 12 marzo a Ravenna

In considerazione all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e al fine di contrastare ogni ulteriore diffusione, OMC e IES hanno preso la decisione di rinviare la 5^ edizione di REM Renewable Energy Mediterranean 2020 – in programma l’11 e 12 marzo a Ravenna – nel rispetto dell’Ordinanza disposta dal Ministero della Salute d’intesa con la Regione Emilia-Romagna. Sarà premura dell’organizzazione, in funzione dell’evoluzione della situazione, comunicare il prima possibile le nuove date dell’evento.