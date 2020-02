Pinarella. Di nuovo all’asta l’ex Colonia Marina città d’Aosta. Base d’asta: 1 milione e 600 mila euro

Il Comune di Aosta ha messo in vendita, tramite un asta pubblica, il complesso immobiliare “ex colonia marina città di Aosta” e relativi accessori e pertinenze, a Pinarella di Cervia.

La procedura prevede offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta di 1.632.000 euro. Nella vendita è comprsa anche la concessione relativa all’occupazione di una zona di demanio marittimo di 1.280 metri quadri di cui 60 coperti con fronte mare di 16 ml.

Sul bando pubblicato dal Comune di Aosta, con protocollo 62521 del 31 dicembre 2019, viene indicato che gli interessati dovranno inviare la documentazione prevista dal bando di gara (pubblicato in versione integrale sul sito Internet comunale) a: Comune di Aosta – Servizio Patrimonio -, Piazza Chanoux, 1, 11100 Aosta, entro le ore 12 di martedì 31 marzo 2020.

Già in passato il Comune di Aosta aveva messo in vendita il complesso a base d’asta 1.920.000 Euro ma non erano pervenute manifestazioni d’interesse. Poi, nel 2019 la Giunta municipale ha deciso di procedere con una seconda asta, riducendo il prezzo del valore del bene del 15%. Ora il destino dell’ ex colonia, cara a tante generazioni di aostani, passa al 31 marzo, data ultima per l’invio della busta contenente Domanda di partecipazione all’asta e Offerta economica.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, telefonando al numero 0165-300.455 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 (martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16) oppure via mail all’indirizzo patrimonio@comune.aosta.it.

Il complesso immobiliare è censito presso il Catasto Fabbricati al Fg. 58 n. 1010, consistenza 5.840 m.c., valore catastale € 443.367,75, con annessa concessione nr. 28/2012 — scadente il 31/12/2020 — relativa all’occupazione di una zona di demanio marittimo di mq 1.280. dati catastali Fg. 58, n. 1128 e 1129.