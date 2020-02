Ravenna, tavolo dell’economia. Sindaco De Pascale: “Responsabilità e consapevolezza”

Giovedì 27 febbraio 2020 si è tenuto il tavolo dell’economia, riunito dal sindaco Michele De Pascale insieme al presidente della camera di commercio Giorgio Guberti. Al tavolo hanno preso parte le associazioni economiche e sindacali, dell’industria, del commercio, del turismo, dell’agricoltura e le istituzioni culturali di Ravenna, al fine di confrontarsi sulla situazione delicata che sta attraversando la città.

“Ci siamo confrontati sugli effetti del nostro sistema economico e sulle misure di sostegno necessarie per le imprese e i lavoratori” ha dichiarato De Pascale tramite post sui social, esprimendo gratitudine e soddisfazione in seguito all’incontro tenutosi oggi: “Ringrazio tutti perché ho riscontrato grande responsabilità e consapevolezza nell’affrontare i problemi economici pur nella importanza condivisa della tutela della salute pubblica.

Questa settimana di misure precauzionali è stata molto importante per affrontare la crisi. Mi farò carico di portare le riflessioni che sono emerse oggi dal tavolo dell’economia alla Regione”.

Foto tratta dalla pagina Facebook del sindaco Michele De Pascale