Coronavirus, Mercato Coperto di Ravenna: “Ridotto numero di tavoli, clientela in calo quasi del 50%”

In merito al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) sulle misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, emanato in data 1° marzo e adottato dalla Regione E-R, in cui sono indicate le regole a cui attenersi dal 2 all’8 marzo e che seguono l’evolversi della situazione epidemiologica, si è precisato, tra le altre cose, che per quanto riguarda i bar, i ristoranti, pub e in generale le attività di ristorazione è permesso il loro svolgimento “a condizione – si legge nella normativa – che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Anche a Ravenna quindi i locali e i ristoranti si stanno adeguando alle nuove disposizioni come ad esempio le attività presenti all’interno del Mercato Coperto, dove in ogni punto cassa sono state disposte bottigliette di disinfettanti per i clienti, oltre ad essere stato ridotto il numero di tavoli apparecchiati, così da distanziarli l’uno dall’altro di almeno un metro. “Abbiamo applicato la normativa in tutti i nostri ristoranti, – ci spiega l’amministratore unico di Casa Spadoni e Mercato Coperto, Roberta Bassi – sia a Casa Spadoni a Faenza e a Ravenna, zona San Vitale, sia a Cà Del Pino e al Mercato Coperto di Ravenna. Al Mercato Coperto, facciamo sempre servizi ai tavoli, quindi non si è mai presentato il rischio di assembramenti, neanche in passato. Inoltre abbiamo provveduto a non apparecchiare alcuni tavoli; fortunatamente disponiamo di molto spazio in tutti i locali che gestiamo, quindi non è stato necessario ridurre notevolmente il numero dei tavoli. Tuttavia, in seguito alla prima ordinanza regionale di domenica scorsa, 23 febbraio, si è registrato e continua a registrarsi, soprattutto al Mercato Coperto, un calo della clientela del 45% – 50%, sia durante la settimana che nel week end.”

“Oggi, martedì 3 e mercoledì 4 marzo inoltre – aggiunge Bassi -, terremo chiuso il locale davanti a San Vitale; vista la scarsità di clienti ne approfittiamo per portare a termine lavori di manutenzione e pulizia”.

Ancora più delicata la situazione nei piccoli pub e locali della città, come ad esempio al Grinder Coffee Lab di Ravenna dove in seguito all’ordinanza del 1° marzo sono stati annullati i primi appuntamenti della nuova rassegna CineGrinder, in partenza questa settimana; il locale resta normalmente aperto, “pur mantenendo il metro di distanza dei tavoli l’uno dall’altro” come fanno sapere i gestori del locale.



Immagine che ritrae il Grinder Coffe Lab, tratta dalla pagina Instagram Ravenna8bit di Francesco Santoro

“Anche l’Osteria Passatelli di via Ponte Marino, si adegua all’ordinanza che sarà in vigore sino all’ 8 marzo. Abbiamo tolto alcuni tavoli per ottemperare alle norme imposte nei pubblici esercizi della nostra Regione. Continuiamo a vivere, ci si si adegua ma non si molla mai” scrive su Facebook il titolare Maurizio Bucci.