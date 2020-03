Confermati la Mostra dell’Agricoltura di Faenza e il MoMeVi: si faranno a fine marzo, senza posticipi

La Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura) sono confermate nelle date previste. La Fiera di Faenza, infatti, dopo un consulto con il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, considerando che le misure previste nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) per il contrasto alla diffusione del coronavirus sono valide dal 2 all’8 marzo, ha deciso di confermare lo svolgimento del doppio appuntamento in programma alla Fiera di Faenza dal 20 al 22 marzo 2020.

In tal modo, due tra le rassegne più longeve in Italia, dedicate alle novità in fatto di macchinari e attrezzature, vivaismo, servizi e tecnologie per vigneto, frutteto, campi, magazzino e cantina, si svolgeranno regolarmente nei padiglioni fieristici di Faenza. L’evento, oltre alla parte espositiva, ospiterà una parte relativa alla convegnistica e la Rassegna Zootecnica.

Mostra Agricoltura e MoMeVi sono organizzati da Fiera di Faenza e Polo di Tebano, con il patrocinio del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia Romagna e del Crea. Anche in questa edizione la BCC ravennate, forlivese ed imolese è main sponsor della manifestazione che non è solo un appuntamento professionale con l’agricoltura ma è anche un momento di incontro per tutta la collettività.

Info: 83° Mostra dell’Agricoltura e 44° MoMeVi 20-22 Marzo 2020 (ven. 9-19 sab. ore 9-22; dom. ore 9-19) Fiera di Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) – ingresso € 6,00 – ridotto € 3,00 www.mostragricolturafaenza.com direzione@fierafaenza.it Tel. 0546.621554.