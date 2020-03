Coronavirus, Gruppo Bancario Cassa di Ravenna sospende rate dei finanziamenti ai suoi clienti

Il Gruppo Bancario Cassa di Ravenna, in relazione all’emergenza sanitaria e alle possibili ricadute economiche determinate dal coronavirus Covid-19, per il sostegno alle aziende e famiglie clienti “in bonis” delle proprie zone di operatività che soffrono le conseguenze degli eventi, ha deliberato la possibilità che venga chiesta la sospensione temporanea delle rate dei mutui ipotecari e chirografari:

– per le imprese in bonis per 6 mesi, con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, in funzione della durata dell’emergenza;

– per i privati in bonis, fino a 12 mesi in caso di mancata corresponsione degli emolumenti da parte del datore di lavoro in difficoltà a causa di questa emergenza.