Michele de Pascale e Giorgio Guberti: “intervento ABI, una boccata d’ossigeno per le imprese”

Una boccata d’ossigeno per le imprese: così Giorgio Guberti Presidente della Camera di Commercio di Ravenna e Michele de Pascale Sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna definiscono l’intervento di ABI, l’Associazione Bancaria Italiana presieduta da Antonio Patuelli, per aiutare il sistema imprenditoriale.

“Le misure urgenti per contrastare gli effetti drammatici dell’emergenza epidemiologica Coronavirus, adottate dall’ABI, d’intesa con le Associazioni di impresa, sono una boccata di ossigeno per il sistema imprenditoriale locale, una concreta e tangibile risposta per tutte le attività che oggi si trovano a dover fare i conti con enormi cali di fatturato. – scrivono Guberti e de Pascale nella nota congiunta – Queste settimane di emergenza hanno determinato un rallentamento evidente dell’economia in tutti i settori, in particolare sul turismo, con presenze in diminuzione anche del 90% e prenotazioni quasi azzerate. In questa situazione di incertezza che potrebbe durare mesi, le aziende hanno necessità della più elevata liquidità disponibile per continuare l’attività. La moratoria dei finanziamenti, la sospensione o l’allungamento dei prestiti per le imprese, voluta così fortemente dal Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, rappresenta il primo tempestivo intervento per aumentare le risorse disponibili al sistema imprenditoriale, motore e traino dell’economia.”

“Più volte è stata sottolineata la sensibilità e la lungimiranza del Presidente Patuelli che in situazioni emergenziali si è reso artefice di interventi puntuali, in questo caso occorre rimarcare che la tempestività nell’adottare interventi specifici è fondamentale per consentire alle imprese di continuare l’attività e favorire la ripresa. Fino a ieri questo era un auspicio, ribadito di recente nel corso della riunione del Tavolo dell’Economia e del Lavoro insieme agli Istituti di credito della provincia, promosso dalla Camera di Commercio di Ravenna e dalla Provincia di Ravenna per analizzare e affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza da Covid-2019. Oggi le aziende hanno un alleato in più per fronteggiare e superare, come noi ne sono convinti, questa crisi e tornare alla normalità” concludono il Presidente della Camera di Commercio di Ravenna e il Sindaco di Ravenna.