Servizio patrimonio Comune di Ravenna riceve solo su appuntamento

In ottemperanza alla normativa vigente DPCM 9 marzo 2020 sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, si informa che gli uffici del Servizio patrimonio in via Beatrice Alighieri n. 14/a, a partire da lunedì 16 marzo riceveranno il pubblico esclusivamente su appuntamento per evitare situazioni di sovraffollamento dei locali e della sala d’attesa.

Per prenotare un appuntamento è possibile farlo alla mail patrimonio@comune.ravenna.it o telefonicamente allo 0544/482827 il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12.

La presentazione di nuova istanza, può essere effettuata tramite la propria pec/mail e trasmessa al seguente indirizzo:patrimonio.comune.ravenna@legalmail.it