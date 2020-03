Coronavirus. Cervia, la Cooperativa bagnini chiude anche gli uffici

In seguito alla chiusura degli stabilimenti balneari in merito alle attività sulle spiagge, arriva la chiusura volontaria degli uffici da parte della Cooperativa Bagnini per aiutare a debellare il contagio e le cause di diffusione del Coronavirus.

In linea con le raccomandazioni del Governo italiano e della Regione Emilia-Romagna, nonchè dell’Amministrazione locale, l’accesso agli uffici della Cooperativa bagnini di Cervia sarà interdetto al pubblico e agli utenti a partire dal 12 marzo 2020.

Al fine di garantire le ottimali condizioni di attività amministrative e organizzative sarà possibile contattare tutto lo staff dell’ufficio negli orari dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18 e venerdì dalle ore 8.30 alle 13, solo ed esclusivamente al telefono 054472011 o via mail info_at_spiaggecervia.it .

L’ufficio ha implementato nei giorni scorsi il sistema di rete degli strumenti tecnologici a disposizione per continuare ad espletare tutte le pratiche e le procedure necessarie alla prosecuzione della normale attività utile ai soci, senza dover raggiungere gli uffici.