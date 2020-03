Faenza. Sospeso il mercato del contadino di venerdì 13 marzo 2020

Il comune di Faenza comunica che, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Coronavirus nell’ambito del territorio comunale, il sindaco Giovanni Malpezzi ha ordinato la sospensione del Mercato del Contadino in programma venerdì pomeriggio a Faenza in Piazzale Pancrazi a far data dal 13 marzo 2020 per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposta dagli organi competenti.