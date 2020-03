Il Mercato Coperto di Ravenna sospende l’attività dalla sera del 13 marzo 2020

Venerdì 13 marzo, alle 20, il Mercato Coperto di Ravenna sospende l’attività. Una scelta obbligata, essendo il Mercato un luogo di aggregazione che ospita, oltre al supermercato Coop ed ai chioschi alimentari, bar, ristoranti, spazio eventi e libreria.

Tutti servizi non giudicati essenziali e che debbono restare chiusi in base all’ultimo decreto del Governo per contenere il contagio da coronavirus. L’attività del Mercato, sospesa temporaneamente, riprenderà non appena le condizioni operative lo renderanno possibile.

Per la spesa quotidiana restano aperti tutti i supermercati e gli ipermercati Coop, e in particolare nel centro di Ravenna i clienti del Mercato potranno usufruire del vicino negozio di via di Roma.

Anche nel Mercato di Piazza Andrea Costa in questi giorni sono state assunte tutte le misure per attenersi scrupolosamente alle disposizioni governative e per garantire le distanze di sicurezza tra le persone. Tutte le merci fresche e deperibili dei chioschi verranno donate alla Mensa di San Rocco e ad altre strutture benefiche della città, per non sprecare il cibo e assicurare invece un pasto solidale alle persone in condizione di bisogno.