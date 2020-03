Tutte le filiali del Gruppo La Cassa di Ravenna dal 13 marzo osservano la chiusura pomeridiana

Il Gruppo La Cassa di Ravenna, in osservanza dei provvedimenti emanati in relazione all’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus, comunica di avere implementato e rafforzato, a favore della propria clientela e dei dipendenti, tutte le misure di sicurezza immediatamente introdotte.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, tutte le filiali del Gruppo La Cassa di Ravenna, da oggi, 13 marzo, osservano la chiusura pomeridiana, continuando comunque ad assicurare la piena continuità aziendale per svolgere le proprie attività in favore della clientela. Sono stati contingentati gli ingressi ai luoghi di lavoro, in modo da evitare assembramenti di persone, consentendo l’accesso ad un numero di visitatori non superiore al numero di dipendenti presenti e solo al tempo strettamente necessario alle operazioni bancarie, contestualmente organizzando e garantendo uno spazio minimo di distanza di un metro tra la clientela presente in filiale.

In linea con le disposizioni delle Autorità, le Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna hanno realizzato interventi per combattere il rischio di contagio, rivolti sia ai propri dipendenti sia alla clientela, rafforzando tutti i presidi igienico-sanitari.

Il Gruppo Cassa sottolinea che tramite il servizio di Internet Banking si possono effettuare on line, comodamente da casa, le principali operazioni bancarie come bonifici, pagamenti di F24, bollettini postali, bollo auto e consultare i movimenti del conto corrente.

Sono in corso interventi, quotidiani, di ulteriore, totale, sanificazione di tutti i locali degli Uffici e Filiali delle banche e delle controllate del Gruppo.

In merito poi alle ulteriori misure adottate a tutela della salute del personale dipendente e dei clienti, si è provveduto a mantenere il rifornimento di liquidi disinfettanti presso le filiali, a disposizione anche della clientela, unitamente a dotazioni d’emergenza di mascherine protettive.

Il personale del Gruppo Bancario viene costantemente aiutato anche con l’ausilio del Medico Aziendale.

Il Gruppo bancario ha costantemente coinvolto le Organizzazioni Sindacali per le azioni intraprese.

Sono state anche predisposte schermature in plexiglass da posizionare a fronte di ogni cassiere.