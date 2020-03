Sospendere le attività delle agenzie immobiliari. L’appello di Fimaa Confcommercio

A seguito dell’epidemia di Coronavirus, la Fimaa-Confcommercio della provincia di Ravenna invita i suoi associati alla chiusura delle agenzie e a sospendere ogni attività che comporti contatto diretto con i clienti.

Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività fino al 25 marzo. Contatto che può essere sostituito con tutti gli altri canali che la tecnologia ci mette a disposizione come la videochiamata.

In questo periodo difficile, gli agenti immobiliari sono sicuramente in difficoltà dal punto di vista economico, ma oltre al rigoroso rispetto delle restrizioni in vigore, come tutti gli italiani credono che ”ce la faremo”.