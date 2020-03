Coronavirus. Donazione del mondo venatorio ATC agli ospedali ravennati

Il mondo venatorio, rappresentato dal Coordinamento degli ATC RA1, RA2 E RA3, ringrazia tutto il personale sanitario che ormai da giorni combatte senza sosta la diffusione del coronavirus. A loro sono affidate le sorti di migliaia di cittadini, di tanti nostri cari alle prese con il virus. Per questo motivo il Coordinamento degli ATC, a nome degli ATC RA1, RA2 e RA3, ha donato oggi all’Ausl Romagna 6mila euro per l’acquisto di materiale per gli ospedali della provincia di Ravenna e, in particolare, per l’allestimento dell’HUB Lugo Covid19 – Hospital.

“Siamo certi – commenta il coordinatore degli ATC, Libero Asioli, a nome del mondo venatorio degli ATC – che l’Ausl Romagna continuerà in questa difficilissima battaglia con tutto lo slancio necessario. La nostra azione vuole essere anche un invito rivolto a tutti i cittadini, cacciatori e non: chi può faccia una donazione, aiutiamo la macchina sanitaria ad essere sempre efficiente e puntuale, come accaduto finora”.