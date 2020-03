AnimaLugo non lascia soli i cittadini lughesi: consegna a domicilio e aperture su prenotazione

Sono numerose le attività del consorzio AnimaLugo che si sono rese disponibili per la consegna a domicilio o che prevedono aperture solo su prenotazione per limitare gli spostamenti.

Tra le attività di bar, ristorazione e vendita di alimentari che effettuano servizio a domicilio ci sono la pasticceria bar Tazza D’Oro️ per i prodotti pronti (per prenotazione chiamare il numero 334 1420394 o consultare la pagina Facebook); Lug dla Rumàgna con la consegna di birre artigianali (prenotazioni su WhatsApp al numero 348 5228165); Boario Cafè & Bistrò solo per pranzo dalle 11.45 alle 15 (per prenotazione chiamare il numero 0545 900102); Lug – La Birreria del Pavaglione con la consegna a domicilio di birre in bottiglia e pasta fresca a partire da giovedì 19 marzo (prenotazioni al numero 333 4750066); Vineria Rossini (richieste al numero 329 3140439 o consultare la pagina Facebook); Ristorante Zambra (prenotazioni al numero 0545 288757 oppure 347 2316348 con WhatsApp); Ala d’Oro Hotel Ristorante solo a pranzo (prenotazioni al numero 0545 22388 o 340 8075018 con WhatsApp); Sfumature di Caffè (prenotazioni ai numeri 0545 26786; 345 9077620 o 345 9077640); L’Angolo dei Desideri – Casa del caffè con consegna a domicilio solo sul territorio di Lugo (prenotazioni al numero 0545 31423 o 338 1081248 con WhatsApp oppure scrivere ainfo@angolodeidesideri.com).

Crai La Fornace (telefono: 0545 33369) e Crai Pagliuti (telefono: 0545 22253) mettono a disposizione il servizio di consegna dellaspesa a domicilio tramite il sito craispesaonline.it.

Tante altre attività commerciali di AnimaLugo sono a disposizione dei clienti in caso di urgenze o con la possibilità di effettuare ordini da casa e successiva consegna. Foto Ottica Dino Marangoni è disponibile per necessità al 329 7635191; Rustichelli Color per gli artigiani del settore previa telefonata al numero 0545 22075. Inoltre, Profumeria Roseman è disponibile ai numeri 339 1374676 e 338 9063757, Profumerie Sabbioni dà la possibilità di acquistare online su Sabbioni.it e via mail shop@sabbioni.it (per informazioni scrivere via WhatsApp al numero 366 2343150); ️Profumeria Brunella disponibile sul sito www.profumeriabrunella.it e Flexi Dischi suwww.flexidischi.com.

Per andare incontro alle esigenze di tutte le attività commerciali del Consorzio AnimaLugo sono in fase di studio nuove modalità per rendere un servizio ancora più utile a tutti i cittadini.

L’elenco viene aggiornato quotidianamente con le nuove offerte degli associati; per restare aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook “Vivilugo”. La segreteria del Consorzio AnimaLugo resta attiva al numero 0545 011841.