Coronavirus. Centro Sociale La Quercia a sostegno del presidio Ospedaliero di Ravenna

Il direttivo del Centro Sociale La Quercia, attraverso la figura della presidentessa Patrizia Berardi informa di aver versato un contributo a favore dell’unità operativa di anestesia e rianimazione al Presidio Ospedaliero di Ravenna.

Berardi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito: “Il consiglio direttivo del “Centro Sociale La Quercia APS”, in questo momento di difficolta’, ha voluto far sentire la propria presenza attraverso un gesto di solidarietà e gratitudine a sostegno di tutti gli Operatori Sanitari devolvendo 1000 euro a favore dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione P.O Ravenna. Ringraziando tutti gli Operatori, inviamo distinti saluti.Per il Consiglio DirettivoIl Presidente Patrizia Berardi