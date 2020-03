Emergenza Coronavirus. Come donare denaro o beni direttamente all’Ausl Romagna

L’Ausl Romagna informa la cittadinanza in merito alla possibilità di effettuare donazioni in denaro o di beni presso l’azienda stessa.

Come donare denaro

Chi desiderasse donare denaro direttamente all’azienda, potrà utilizzare le seguenti coordinate bancarie:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT34W0306913298100000300064 – Tesoreria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA,

precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, oppure utilizzare l’allegato modulo MRPA38_01) e le modalità ivi riportate.

Modulo MRPA38_01) indicazioni per effettuare una donazione di denaro mediante bonifico bancario

Le voci fondamentali sono:

1 le generalità di chi effettua il versamento

2 la somma

3 l’indicazione della Unità Operativa alla quale la somma di denaro si vuole destinare oppure in generale all’Ospedale

4 l’ambito territoriale dell’Unità Operativa o dell’Ospedale (es Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna ecc)

5 se si vuole destinare la somma ad un acquisto specifico oppure si lascia libera la decisione agli organi competenti dell’AUSL, in questo caso non c’è bisogno di indicare nulla.

ll modulo compilato dovrà essere inviatoa ad uno dei seguenti indirizzi: elisabetta.montesi@auslromagna.it; donazioni_at_auslromagna.it E’ stata aggiunta, in evidenza sul modulo, l’indicazione di specificare nella causale del versamento la dicitura “EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS” per il monitoraggio della procedura di donazione.

Come donare beni:

– Modulo MRPA38_04) donazioni di beni

Le voci fondamentali da compilare sono:

1 generalità di chi dona

2 il valore del bene donato

3 l’indicazione della Unità Operativa alla quale si vuole destinare

4 l’ambito territoriale dell’Unità Operativa o dell’Ospedale (es Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna ecc)

5 eventuali schede tecniche e altre informazioni di ciò che si dona

E’ stata aggiunta, in evidenza sul modulo, l’indicazione di specificare nella motivazione della donazione la dicitura “EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS” per il monitoraggio della procedura di donazione. Il modulo compilato dovrà essere inviato all’indirizzo inventario.alberghieri.fo@auslromagna.it o direttamente a giovanni.freschi_at_auslromagna.it e a davide.caspoli_at_auslromagna.it In caso di donazione di attrezzature sanitarie, il modulo con le schede tecniche possono essere anche anticipate al Dott Stefano Sanniti (email: stefano.sanniti_at_auslromagna.it)

Chi invece intende attivare raccolte fondi, o le abbia già attivate è pregato di contattare l’Azienda prima di attivare la campagna, per concordarne le modalità, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:

elisabetta.montesi_at_auslromagna.it anche al fine di coordinare il lavoro e di cercare di evitare truffe. A questo fine si precisa inoltre che l’Azienda non ha mai inviato, e non invia, persone al domicilio per richiedere donazioni per il Coronavirus ne per nient’altro. Eventuali iniziative illegali che fossero verificate saranno perseguite con la massima decisione.