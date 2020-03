Nevio Ronconi (Federpubblicità): bene il 30% di bonus fiscale per chi investe in pubblicità nel 2020

Il Presidente nazionale di Federpubblicità – che associa le aziende della pubblicità aderenti a Confesercenti – Nevio Ronconi, ravennate, Presidente Tuttifrutti, appoggia la misura del Governo che prevede il 30% di bonus fiscale per chi investe in pubblicità nel 2020.

“Il problema più grande ora è la salute di tutti. Ma la vita è speranza, sogno e progetti per il futuro. – dichiara Ronconi – Le imprese sono a terra da un punto di vista finanziario, ma non sono a terra con il morale. Ci potremo riprendere se progettiamo già il futuro. I provvedimenti del governo vanno in questa direzione. La burocrazia deve essere snellita e il credito alle imprese si deve sbloccare. È l’ossigeno che serve per l’economia.”

“La situazione è gravissima. Speriamo di ripartire presto e di poterci riprendere come imprese da questo difficile momento. Credo che tra i tanti provvedimenti di emergenza presi dal Governo, che vanno sostenuti pensando al futuro, c’è proprio questo 30% di bonus fiscale che il Governo prevede per le aziende che investiranno in pubblicità nel 2020. Quando l’emergenza sarà finita e l’economia dovrà ripartire, le aziende si troveranno di fronte alla necessità di fare pubblicità e questo 30% va loro incontro. È importante però che il plafond previsto dal Governo sia sufficiente a coprire le necessità” conclude Nevio Ronconi di Federpubblicità.