UnipolSai di Cervia e Cesenatico lancia polizza contro il Coronavirus per dipendenti dI aziende pubbliche e private

La UnipolSai di Cervia e Cesenatico che – a favore dei dipendenti e collaboratori a lavoro interinale di aziende pubbliche e private – ha lanciato un nuova Polizza Malattia chiamata #Andrà tutto bene dedicata ai ricoveri da contagio da Coronavirus. “Si tratta di un prodotto assicurativo – spiegano da UnipolSai – che consente all’azienda di coprire le eventuali spese sanitarie dei propri dipendenti affetti da Covid-19. Con la spesa di 9 euro a persona, al lavoratore viene così garantita una diaria di 100 euro in caso di ricovero ospedaliero ed un indennizzo forfettario di 3000 euro (nel caso si sia reso necessario nel periodo di degenza il ricovero in terapia intensiva). In questo modo, in caso di contagio, il dipendente, oltre alle normali garanzie riconosciute per legge, potrà contare su un risarcimento supplementare£.

Per chi fosse interessato rivolgersi alle agenzie UnipolSai di Cervia e Cesenatico.