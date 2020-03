Ravenna, è vietata o no la vendita di articoli di cancelleria nei supermercati? Facciamo chiarezza

In questi giorni molti cittadini lamentano il fatto che in alcune grandi catene di supermercati vige il divieto di vendita di materiale da cancelleria (pennarelli, quaderni, matite, giochi didattici per bambini, ecc). Si è unito a questo coro anche il capogruppo in consiglio comunale di Cervia del Pd, Antonio Emiliano Svezia che dichiara in una nota: “Scaffali sbarrati, corsie chiuse con i nastri adesivi e ben in vista cartelli con scritto ‘non è possibile acquistare i prodotti presenti in quest’area’. È la scena immortalata in moltissimi scatti pubblicati in questi giorni sui social da persone che lamentano il divieto imposto da alcune grandi catene di supermercati alla vendita di materiale per la cancelleria. Con tanto di racconti di persone arrivate alla cassa con le matite colorate e bloccate perché ‘non sono beni di prima necessità’. Ma stiamo scherzando? Quindi stiamo vietando ai bambini di fare i bambini? Già le scuole sono chiuse con tutte le problematiche che ne seguono. Evitiamo altri limiti alla fantasia e alla capacità di emozionarsi dei nostri bambini. Oggi è ‘aperto’ quasi tutto, possiamo comprare sigarette, vino, gratta&vinci, telefonini, computer: questi sono beni di prima necessità? Per favore non smettiamo mai di colorare la vita dei nostri bimbi”.

Abbiamo quindi deciso di contattare alcune grandi catene del territorio per dare una risposta esaustiva e chiara in merito alla questione. Dalla Coop ci fanno sapere che la vendita di articoli di cancelleria, stando ad una disposizione della direzione generale, è vietata solo il sabato. Dal lunedì al venerdì quindi questi materiali si possono tranquillamente acquistare.

La Conad invece ha adottato misure più stringenti: la vendita è vietata per tutta la settimana, quindi dal lunedì al sabato.

Infine il supermercato Famila al momento non ha in atto alcuna di queste restrizioni: quindi la vendita di articoli da cancelleria è assicurata sempre, dal lunedì al sabato.

Restano invece valide per tutte le catene di grande distribuzione citate ed in generale anche per le altre, le disposizioni dell’ultima ordinanza regionale e cioè la chiusura dei supermercati domenica 22 e domenica 29 marzo. Per il mese di aprile si vedrà, si attendono nuove comunicazioni della Regione Emilia-Romagna.