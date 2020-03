“Nessuno sarà lasciato solo”. Conte annuncia misure per il soccorso alimentare

“Lo Stato c’è. Grazie al lavoro fatto assieme al ministro Gualtieri, abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone subito la possibilità per i Comuni di usufruire di 4,3 miliardi del fondo di solidarietà nazionale” in anticipo rispetto alla scadenza di maggio. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato nel tardo pomeriggio di ieri 28 marzo, le nuove misure per il ‘soccorso alimentare’, spiegando che a questo fondo si aggiungeranno altri 400 milioni, da utilizzare per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa; potranno essere usati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

“Non lasceremo nessuno solo, siamo vicini alle persone bisognose, dobbiamo aiutare chi è maggiormente in difficoltà” ha spiegato il presidente del Consiglio, sottolineando che già dalla prossima settimana i sindaci potrebbero essere in condizione di erogare i buoni spesa o consegnare direttamente le derrate alimentari, “non vogliamo lasciare nessuno solo, abbandonato a se stesso nel momento in cui nella comunità nazionale ci sono queste sofferenze. Dobbiamo aiutare chi in questo momento è in maggiore difficoltà”.

Con i buoni spesa si potranno acquistare beni alimentari, “i comuni, anche con l’aiuto del terzo settore potranno consegnarli ai bisognosi”: “Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo aiutare chi e’ piu’ in difficoltà. Lo Stato c’è, nessuno sarà abbandonato. Voglio ringraziare tutti i sindaci, le prime sentinelle del territorio, le prime antenne. So in questa fase emergenziale come sono esposti, il vostro aiuto è fondamentale” ha concluso Conte.