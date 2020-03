Coronavirus, Cervia: come richiedere le risorse del Governo per la solidarietà alimentare

Il Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi ha definito le modalità attraverso le quali i cittadini che ne avessero la necessità potranno chiedere di usufruire delle risorse messe a disposizione dal Governo per l’acquisto di generi alimentari.

<< Siamo contenti di poter già essere operativi – dichiarano il sindaco Massimo Medri e l’assessore al welfare e politiche sociali Bianca Maria Manzi – per aiutare, con beni alimentari e di prima necessità, tutto coloro che ne hanno l’esigenza. Consideriamo positiva la scelta del Governo di avvalersi dei Comuni, come modalità più rapida per mettere a disposizione le risorse e siamo ben felici, di poter contribuire ad alleviare i bisogni quotidiani dei nostri concittadini.>>.

Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telefonica. A disposizione c’è un numero di telefono. Si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Il numero è il 329 2104995. Nel quadro generale dei servizi a disposizione a sostegno della fragilità, che resta comunque valido, previa istruttoria da parte degli assistenti sociali, verranno consegnati a breve buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio o verrà messo a disposizione il servizio di pasti a domicilio.

I requisiti per potere accedere al beneficio, così come espressamente richiesto dal Decreto, sono che la difficoltà economica per l’approvvigionamento alimentare sia legata al periodo di emergenza sanitaria. Prioritariamente, come condiviso anche con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, i buoni spesa verranno pertanto consegnati a cittadini con:

• riduzione capacità reddituale del nucleo a causa dell’appartenenza ad una categoria senza diritto ad ammortizzatori sociali;

• riduzione della capacità reddituale a causa del mancato inizio del lavoro o della perdita di lavori precari (lavoratori stagionali ecc.);

• comprovata incapacità all’approvvigionamento di beni alimentari a causa dell’emergenza Covid-19.